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«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит

22 июля 2025 17:11
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит

70-летний артист уже никогда не выйдет на съемочную площадку.

Он всегда был героем без суперспособностей — крепкий орешек с десятками шрамов на теле и вечной улыбкой на лице. Его персонажи говорили быстро, действовали резко и запоминались навсегда. Теперь — наоборот: молчание, неподвижность, забвение. Как сообщает западная пресса, состояние Брюса Уиллиса ухудшилось: актер больше не может говорить, читать и самостоятельно передвигаться.

Диагноз «афазия» прозвучал в 2022 году — тогда Уиллис ушел из профессии. Спустя год семья рассказала, что болезнь переросла в фронтотемпоральную деменцию — тяжелое нейродегенеративное состояние, разрушающее речь, память, поведение и двигательную активность.

Весной 2025-го родные говорили, что состояние стабильное, хотя и необратимое. Но по информации источников The Economic Times, болезнь продолжает забирать у него базовые способности, ведь актер уже «почти забыл свою карьеру» и нуждается в постоянном уходе.

При этом официального подтверждения новых симптомов семья пока не давала.

Фронтотемпоральная деменция — редкий и малоизученный недуг. Он поражает лобные и височные доли мозга и чаще диагностируется в относительно молодом возрасте — в отличие от болезни Альцгеймера. Случай Уиллиса привлек к FTD повышенное внимание — и, увы, стал наглядным напоминанием, что даже самые знаменитые и известные не застрахованы от самого страшного.

Поклонники по всему миру продолжают слать крепкому орешку лучи поддержки. Память исчезнет, но фанатская любовь останется навсегда.

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Фото: Кадр из фильма «Крепкий орешек 4.0» (2007)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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