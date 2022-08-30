Почти все женщины этих 4 знаков Зодиака – лицемерки: им не стоит доверять

Эти женщины умеют произвести на окружающих самое выгодное впечатление - они приветливы и общительны, обаятельны и дружелюбны. Однако при более близком знакомстве выясняется, что все не настолько радужно, как может показаться на первый взгляд. Представительницы этих знаков милы и обходительны лишь до тех пор, пока дружба приносит им удовольствие и выгоду. Как только человек перестает быть полезным или осмеливается им перечить, наружу вылезает истинная натура. Рассказываем, дружба с уроженками каких знаков зодиака чревата неприятными последствиями.

Овен

Девушки, рожденные под знаком Овна, в глазах окружающих выглядят настоящими зажигалочками, веселыми и добродушными. Однако за этой привлекательной маской скрывается расчетливая мадам, которая ни за что не станет общаться с человеком, если не усмотрит в этих отношениях личную выгоду.

Кроме того, женщины-Овны любят посплетничать, ведь обсуждение чужих провалов, неудач и ошибок поднимает их собственную оценку до небес.

Близнецы

Настроение женщин-Близнецов настолько переменчиво, что порой они и сами за ним не поспевают. Представительницы воздушного знака запросто могут солгать своим друзьям и близким - правда, чаще всего они делают это не злого умысла ради, а потому, что хотели уберечь их от горькой правды.

Проблема женщин-Близнецов в том, что они не замечают тонкой грани между тем, что приемлемо в отношениях, а что - нет, и легко переступают черту дозволенного.

Лев

“Королевы драмы”, - так можно коротко охарактеризовать женщин-Львиц. Барышни, рожденные под огненным знаком, обожают, когда вокруг бушуют страсти. А если этого не происходит, стремятся восполнить нехватку острых эмоций искусственно: там пустят сплетню, тут прикинутся понимающей подружкой, чтобы выудить из собеседницы побольше пикантных подробностей…

Поэтому с Львицами всегда нужно держать ухо востро - никогда не знаешь, притворяется она или говорит правду.

Водолей

Представительницы воздушного знака лицемерят, можно сказать, из благих побуждений. Дело в том, что с каждым человеком женщина-Водолей ведет себя по-разному, как будто подстраиваясь под собеседника, обстановку, стиль общения и т.д. С кем-то она будет веселой оторвой, с кем-то - изысканной интеллектуалкой, с кем-то третьим - “своим парнем”.