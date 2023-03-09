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Почти ровесницы: вы впадете в оторопь от фото мамы «татушки» Юли Волковой

9 марта 2023 16:30
Почти ровесницы: вы впадете в оторопь от фото мамы «татушки» Юли Волковой

Снимок оказался сюрпризом для поклонников артистки.

Юлия Волкова делится новостями своей жизни в социальных сетях. В блогах певица регулярно рассказывает о карьерных успехах и личных достижениях, но своих родных показывает лишь в исключительных случаях, что всегда привлекает пристальное внимание ее фанатов.

Не так давно певица поделилась снимками своей матери Ларисы. На фотографии певица позирует с родственницей, а в подписи признается ей в теплых чувствах.

Почти ровесницы: вы впадете в оторопь от фото мамы «татушки» Юли Волковой

Трогательная публикация шокировала подписчиков Волковой. В комментариях они отметили, как молодо выглядит мать артистки и что они похожи на двух сестер. По мнению поклонников, Лариса Волкова и сама могла бы выступать на сцене, ведь у нее такая эффектная внешность.

«Какие вы обе красивые, какая у вас молодая мама», «Божественная красота», «Вот это мама у вас классная», «Настоящая красавица! Понятно, в кого вы такая красивая», — пишут фанаты.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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