Почти ровесницы: вы впадете в оторопь от фото мамы «татушки» Юли Волковой

Юлия Волкова делится новостями своей жизни в социальных сетях. В блогах певица регулярно рассказывает о карьерных успехах и личных достижениях, но своих родных показывает лишь в исключительных случаях, что всегда привлекает пристальное внимание ее фанатов.

Не так давно певица поделилась снимками своей матери Ларисы. На фотографии певица позирует с родственницей, а в подписи признается ей в теплых чувствах.

Трогательная публикация шокировала подписчиков Волковой. В комментариях они отметили, как молодо выглядит мать артистки и что они похожи на двух сестер. По мнению поклонников, Лариса Волкова и сама могла бы выступать на сцене, ведь у нее такая эффектная внешность.