Почти придушил на площадке: Гафт презирал Яковлеву, и ведь было за что

В ночь на 31 декабря 1982 года на экранах состоялась премьера новогодней комедии «Чародеи», которая сразу стала популярной среди советских зрителей. Однако вряд ли они знали, какие сложности сопровождали съемки ленты.

Главным камнем преткновения была Александра Яковлева. О ее сложном характере знали все на площадке и поглядывали косо, когда актриса проводила в гримерке по несколько часов и стопорила работу.

Однажды, когда знаменитость слишком задержалась, остальные актеры объявили ей бойкот, перестав разговаривать. Но куда более серьезная ситуация произошла во время съемок одной из сцен.

Валентин Гафт терпеть не мог, когда партнерша не знала текста, из-за чего приходилось переснимать дубли. Он знал не только свои реплики, но и слова Яковлевой. Однажды, когда та снова перепутала текст, Валентин Иосифович, не выходя из роли, стал душить ее. Эмоциональный порыв заставил всех оцепенеть. Режиссер предложил включить эту сцену в фильм, но Гафт раздраженно отказался.