Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева

68-летний Борис Моисеев по меркам современного шоу-бизнеса еще совсем не стар и мог бы с легкостью собирать полные залы, как это делает Ирина Аллегрова или Лариса Долина. Но поклонникам артиста остается только пересматривать клипы и записи с прошлых выступлений. После двух перенесенных инсультов состояние звезды весьма печально.

Журналист Отар Кушанашвили рассказал, что певец без малого десять лет парализован и об возвращении на сцену нет и речи. «Он прощается с жизнью ежедневно», – эмоционально объявил Отар в своем авторском шоу «Каково» на YouTube.

Моисеев не может самостоятельно за собой ухаживать, поэтому большая часть его пенсии уходит на оплату домработницы и медсестры, а также дорогостоящие лекарства. К слову, государство не обделило заслуженного артиста. Борис Михайлович, в настоящее время проживающий в Москве, получает 85 тысяч рублей ежемесячно, и примерно такая же сумма «капает» на его счет в качестве авторских отчислений.