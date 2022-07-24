Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева

Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева

24 июля 2022 10:25
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева

Певец не вернется к концертной деятельности.

68-летний Борис Моисеев по меркам современного шоу-бизнеса еще совсем не стар и мог бы с легкостью собирать полные залы, как это делает Ирина Аллегрова или Лариса Долина. Но поклонникам артиста остается только пересматривать клипы и записи с прошлых выступлений. После двух перенесенных инсультов состояние звезды весьма печально.

Журналист Отар Кушанашвили рассказал, что певец без малого десять лет парализован и об возвращении на сцену нет и речи. «Он прощается с жизнью ежедневно», – эмоционально объявил Отар в своем авторском шоу «Каково» на YouTube.

Моисеев не может самостоятельно за собой ухаживать, поэтому большая часть его пенсии уходит на оплату домработницы и медсестры, а также дорогостоящие лекарства. К слову, государство не обделило заслуженного артиста. Борис Михайлович, в настоящее время проживающий в Москве, получает 85 тысяч рублей ежемесячно, и примерно такая же сумма «капает» на его счет в качестве авторских отчислений.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Related video