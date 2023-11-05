Почти полностью обездвижена: что известно о состоянии вдовы Миронова

Ларисе Голубкиной завидовали миллионы советских женщин. Звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Дайте жалобную книгу», она покорила секс-символа СССР Андрея Миронова. Пара была счастлива 10 лет, но их разлучила скоропостижная кончина артиста. Голубкина с достоинством несет миссию вдовы великого человека, но, увы, здоровье подводит 83-летнюю знаменитость.

Много лет актриса была примой Театра Российской Армии, но в последние годы экранную Шурочку Азарову не увидеть на сцене. Артистка мучится от повышенного давления и от последствий коронавируса.

К тому же бедняжка сломала шейку бедра и до сих пор не может оправиться от травмы.

В прошлом году звезде диагностировали энцефалопатию, вызывающую поражение головного мозга. Лариса Голубкина рассказала о своем состоянии «Экспресс газете». Вдова Миронова поведала, что прикована к постели, но мечтает встать на ноги и вернуться в родной театр.