Почти пенсионерка, а тело как у девочки: китаянка из «Такси 3» сразит вас фигурой

Бай Лин за годы карьеры успела сняться в десятках мировых хитов, среди которых «Такси 3», «Анна и король» и другие картины. Однако известна она стала не только благодаря успешным фильмам, но и из-за своей внешности и стройной фигуры.

Дело в том, что артистка при каждой возможности старается эпатировать публику. Для каждого светского выхода она выбирает весьма откровенные образы и предстает порой практически обнаженной. Например, однажды на красной ковровой дорожке она появилась лишь в двух картонных табличках, которые заменяли ей юбку.

Пользователи Сети никогда не проходят мимо смелых выходов Лин. Они осыпают знаменитость комплиментами, отмечая, насколько та привлекательно выглядит для своих 56 лет. Фанаты не однократно пытались узнать секрет актрисы, однако Лин признается, что она старается жить в гармонии с собой и тренажерному залу предпочитает СПА-курорты и джакузи.