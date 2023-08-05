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Почти никто не видел: как выглядит сестра Хабенского, которая живет за границей

5 августа 2023 11:30
Почти никто не видел: как выглядит сестра Хабенского, которая живет за границей

Родственники практически не общаются.

Константин Хабенский всегда оберегал личную жизнь от посторонних. Вот почему многие даже не знают, что у талантливого актера есть старшая сестра — Наталья.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что отношения у родственников не самые теплые. Якобы Наталья уехала из страны, поскольку не получила поддержки от Хабенского. Разногласия брата и сестры, по слухам, касались творчества.

В настоящее время Наталья проживает в австрийском Лойперсдорфе. Там она вышла замуж и родила сына. Также от первого брака у женщины есть дочь.

Сестра Хабенского работает в гостинице и иногда поет на частных мероприятиях. Со знаменитым братом общается редко и внимания общественности избегает. Тем не менее Наталья засветилась в фильме, приуроченном к 50-летию актера. И тогда поклонники смогли, наконец, узнать, как выглядит сестра Константина Юрьевича, которую прежде почти никто не видел.

Почти никто не видел: как выглядит сестра Хабенского, которая живет за границей
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из фильма «Люди, которых я люблю» 2022
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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