Почти никто не может набрать в этом тесте максимальный балл: а вы справитесь?

Шоколад - излюбленное лакомство многих из нас. У него богатая история - по словам ученых, впервые его приготовили около 3000 лет назад на родине дерева какао, в тропиках Северной и Южной Америки. Принято считать, что первые, кого посетила идея варить шоколад, стали ольмеки - индейское племя, жившее на территории современной Мексики в первом тысячелетии до нашей эры. Затем готовить его научились майя и ацтеки. Согласно историческим сведениям, первый в мире шоколад был не сладким, а острым - коренные народы добавляли в него различные приправы и перец, а вот сахар в качестве ингредиента в шоколаде появился только под влиянием европейцев. Поначалу лакомство существовало в жидком виде, обжаренные какао-бобы размалывали в порошок и нагревали до тех пор, пока какао-масло не расплавится. В первой половине девятнадцатого века стало известно, что какао-масло скрепляет шоколадную субстанцию, и получается твердый шоколад.

Сегодня мастера и умельцы научились делать не только изысканный шоколад, но и очень натуралистичные “подделки” из мыла и не только. Пройдите необычный тест и попробуйте угадать, на каких картинках настоящий шоколад, а на каких - нет.