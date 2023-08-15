Почти нет сомнений, что в эту красотку влюблен холостяк Борисов: ее знают все

Нежное фото говорит само за себя.

Дмитрий Борисов объясняет отсутствие личной жизни большой занятностью на работе. Известный телеведущий не собирается покидать ряды холостяков, поскольку пропадает на съемочных площадках. Но это не означает, что его сердце свободно.

Звезда экрана не смог скрыть чувств к известной певице. Эту красотку знает вся страна. Более того, у нее огромное количество поклонников за рубежом.

В социальных сетях Борисова есть нежная фотография с Юлией Волковой. Экс-солистка «Тату» прилегла на грудь телеведущего и закрыла глаза. К кадру он оставил любопытную подпись. Звезда признался, что им с певицей есть что вспомнить, но «лучшее время — это здесь и сейчас».

После такой трогательной публикации у многих поклонников не осталось сомнений в том, что Борисов по уши влюблен в Волкову. Но каких-либо комментариев на эту тему от ведущего так и не последовало.