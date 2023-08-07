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Почти нет сомнений, что эта красавица родила Лазареву двоих детей: все понятно по фото

7 августа 2023 11:45
Почти нет сомнений, что эта красавица родила Лазареву двоих детей: все понятно по фото

Кота в мешке не утаишь.

Сергей Лазарев больше не прячет своих детей от публики. Не скрывает артист и тот факт, что сына Никиту и дочь Анну ему родила суррогатная мать. И теперь поклонников мучает вопрос о том, кто же является биологической родительницей звездных наследников.

В одном из интервью музыкант говорил, что донором яйцеклеток в двух случаях была одна и та же женщина. И кажется, фанаты вычислили, кто она. Мало у кого есть сомнения, что матерью Никиты и Ани стала красавица-блондинка Анна Белодедова.

Точный род ее деятельности остается неизвестным: одни говорят, что она певица, другие — бизнесвумен. В любом случае именно с ней артист покупал дом для своих детей. К тому же ходят слухи, что Лазарев поставил на заставку телефона фото с наследниками и Белодедовой.

Также стоит признать, что сын и дочь Лазарева сильно похожи на Анну. Это еще раз наталкивает поклонников на мысль о том, что именно она — мама Никиты и маленькой Ани.

Почти нет сомнений, что эта красавица родила Лазареву двоих детей: все понятно по фото
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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