Почти нет сомнений, что эта красавица родила Лазареву двоих детей: все понятно по фото

Сергей Лазарев больше не прячет своих детей от публики. Не скрывает артист и тот факт, что сына Никиту и дочь Анну ему родила суррогатная мать. И теперь поклонников мучает вопрос о том, кто же является биологической родительницей звездных наследников.

В одном из интервью музыкант говорил, что донором яйцеклеток в двух случаях была одна и та же женщина. И кажется, фанаты вычислили, кто она. Мало у кого есть сомнения, что матерью Никиты и Ани стала красавица-блондинка Анна Белодедова.

Точный род ее деятельности остается неизвестным: одни говорят, что она певица, другие — бизнесвумен. В любом случае именно с ней артист покупал дом для своих детей. К тому же ходят слухи, что Лазарев поставил на заставку телефона фото с наследниками и Белодедовой.

Также стоит признать, что сын и дочь Лазарева сильно похожи на Анну. Это еще раз наталкивает поклонников на мысль о том, что именно она — мама Никиты и маленькой Ани.