Почти неотличимы: как выглядит сестра-двойняшка Подольской (фото)

Известность Наталье Подольской принесло участие в проекте «Фабрика звёзд-5». И такой эффектный старт карьеры позволил ей всего через год принять участие в конкурсе «Евровидение». Молодая певица не смогла занять первое место, но после яркого выступления ряды ее поклонников точно увеличились.

Однако мало кто знал, что известная исполнительница родилась в многодетной семье из обычного провинциального городка. К тому же у знаменитости есть сестра-двойняшка Юлиана, которая родилась всего на две минут позже самой Натальи.

Девушки очень близки и регулярно выставляют в социальные сети совместные фотографии. Однако подписчикам певицы бывает сложно определить, кто же из двух роскошных красавиц на снимке является их кумиром. У сестёр одинаковая форма носа, большие выразительные глаза, пухлые губы и похожий стиль. Однако цвет волос все таки отличается, и благодаря этому их все таки можно различать.