Почти не появляется на публике: как выглядит таинственная супруга Якубовича

Капитал-шоу «Поле чудес» выходит на отечественном телевидении уже более трех десятилетий. Несменным ведущим передачи стал Леонид Якубович. К нему приковано много внимания, поскольку он успешно ведет один из самых рейтинговых проектов на телевидении.

Артист трижды был женат, и о последней супруге у поклонников почти нет никакой информации. Мария Видова старается вести непубличный образ жизни и редко посещает с мужем светские мероприятия.

Блондинка с короткой стрижкой и приятной внешностью предпочитает женственные наряды и остается загадкой почти для всех людей.

Супруги воспитывают дочь Варвару. Она не пытается преуспеть в жизни за счет отца, но и не скрывается от публики. Телеведущий не раз показывал наследницу в своих социальных сетях. Девушка успешно закончила МГИМО и хочет своими силами достичь успеха.