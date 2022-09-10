Почти не изменилась и совсем не постарела: Пайпер из «Зачарованных» ошеломила фанатов

Культовый сериал «Зачарованные» про приключения трех сестер-ведьмочек гремел 20 лет назад. Средней сестрой была строгая Пайпер, роль которой исполнила актриса Холли Мари Комбс.

После «Зачарованных» Комбс успела засветиться в таких фильмах и сериалах, как «Одиннадцать друзей Оушена», «Милые обманщицы» и «Анатомия страсти», однако большой карьеры в кино у актрисы не случилось.

Сейчас Холли Мари Комбс активно ведет социальные сети – на страничку актрисы подписано более 800 тысяч человек. Комбс делится милыми снимками со своим третьим мужем, ресторатором Майком Райаном, а также с подрастающими сыновьями. Поклонники не устают восхищаться, как молодо и счастливо выглядит их любимая актриса.