«Почти не изменилась»: ахнете, увидев малышку с этикетки Gerber в старости

Продукты компании Gerber легко узнать по изображению очаровательного младенца на каждой упаковке. Это не просто рисунок: прототипом для логотипа бренда стал реальный человек.

Анна Тернер Кук появилась на свет в 1926 году в США. По соседству с ней жила художница Дороти Хоуп Смит, решившая поучаствовать в конкурсе по созданию лого для известной компании. И победа досталась именно ей.

Смит отправила маркетологам лишь набросок портрета крохи, уточнив, что закончит его при необходимости. Но сотрудники фирмы были настолько очарованы, что не пожелали ничего менять.

По мере взросления Анна не афишировала тот факт, что именно она является лицом с этикетки популярного детского питания. Об этом вдруг заговорили в конце 70-х, и на американку начали охоту журналисты. Они выяснили, что Кук, окончив университет Южной Флориды, работала преподавателем в школе. Когда ушла на пенсию, она стала писательницей.

В прошлом году Анны не стало — ей было 95 лет. Один из последних ее снимков есть в Сети, и многие, увидев ту самую малышку в старости, не могут сдержать эмоций.

«Очаровательная старушка, похожа очень на саму себя в детстве», «Практически не изменилась», «Несмотря на то, что она старенькая, черты детского лица не изменились»,

— пишут интернет-пользователи.