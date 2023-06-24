Почти не изменилась: 55-летняя Ольга Кабо снова разделась на камеру (фото)
Артистка не стесняется откровенных образов.
Ольга Кабо прославилась не только своим талантом, но и смелостью. В 1989 году она снялась в «Комедии о Лисистрате», где предстала полностью обнаженной, что шокировало ее современников. Знаменитость тут же признали секс-символом страны, а миллионы мужчин мечтали с ней познакомиться. Как оказалось, и сейчас артистка продолжает удивлять публику подобными кадрами.
Так, совсем недавно в своем аккаунте в социальных сетях она поделилась видео, сделанным на сеансе массажа. В кадре 55-летняя Ольга предстает в одном лишь полотенце, красуясь стройной фигурой.
Подписчики не смогли проигнорировать неожиданную запись. В комментариях они не поскупились на комплименты. По их мнению, Кабо до сих пор можно назвать одной из самых красивых актрис страны, ведь она выглядит значительно моложе своих лет.
«Красотка», «Самая красивая», «Какая вы молодая», — считают восторженные фанаты.