Почти не изменилась: 55-летняя Ольга Кабо снова разделась на камеру (фото)

Ольга Кабо прославилась не только своим талантом, но и смелостью. В 1989 году она снялась в «Комедии о Лисистрате», где предстала полностью обнаженной, что шокировало ее современников. Знаменитость тут же признали секс-символом страны, а миллионы мужчин мечтали с ней познакомиться. Как оказалось, и сейчас артистка продолжает удивлять публику подобными кадрами.

Так, совсем недавно в своем аккаунте в социальных сетях она поделилась видео, сделанным на сеансе массажа. В кадре 55-летняя Ольга предстает в одном лишь полотенце, красуясь стройной фигурой.

Подписчики не смогли проигнорировать неожиданную запись. В комментариях они не поскупились на комплименты. По их мнению, Кабо до сих пор можно назвать одной из самых красивых актрис страны, ведь она выглядит значительно моложе своих лет.