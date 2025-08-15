Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову

Галина Стаханова — редкий пример актрисы, которая стала по-настоящему известной, когда другим уже вручали памятные медали «За выслугу лет». К ее 84 годам в фильмографии скопилось около трехсот ролей — от «Кухни» с «Ранетками» до «Елок» с «Ворониными», и в памяти зрителей она закрепилась как та самая теплая, домашняя и слегка сварливая бабушка — будь то консьержка, соседка или техничка.

Только вот сегодня у «главной бабушки российского кино» совсем не киношные заботы: здоровье подвело, съемок почти нет, а пенсия — слезы.

Болезни и последние съемки

По данным Mash, актриса тяжело передвигается из-за сахарного диабета и сердечно-сосудистых проблем. Дочь-врач уговаривает маму пройти обследование, но Галина Константиновна отказывается. Последний раз она работала в мае: два дня на площадке в Переславле-Залесском принесли 200 тысяч, но режиссеры сомневаются, что артистка выдержит привычные 12-часовые смены.

Сама Стаханова уверяет — готова учить текст хоть неделю и сниматься без поблажек, потому что деньги нужны.

Пенсия и жизнь без званий

Живет она скромно. В интервью «МК» признавалась:

«Моя пенсия где-то 25 тысяч рублей. Хватает, чтобы заплатить за квартиру, за свет, за телефон… Лекарства дорогие очень. Много на них уходит — тысяч десять в месяц!»

Званий у нее нет, и надбавок, соответственно, тоже. На вопрос, сколько ей было бы достаточно, артистка отвечала скромно — хотя бы 50 тысяч.

От «Девчат» до рекламного масла

А ведь большинство зрителей даже не знают, как она выглядела в молодосии. В «Девчатах» Стаханова мелькнула в эпизоде, но известность пришла к ней только после рекламы растительного масла в девяностые. На тот момент ей было за пятьдесят, и именно тогда начался настоящий карьерный взлет — предложения посыпались одно за другим.

Любовь и коммуналка с Быковым

В юности ее жизнь пересеклась с именем, которое знает каждый любитель советского кино, — Роланом Быковым. Он был старше на одиннадцать лет, но роман закрутился моментально: уже через неделю режиссер перебрался к ней в коммуналку.

Год они прожили вместе, но не пережили личную драму — Стаханова потеряла ребенка, так и не рассказав Быкову о беременности. Их расставание было тихим, но окончательным.

Преображение на «Модном приговоре»

В кадре она чаще всего выглядела так, будто родилась в вязаном платке и с авоськой. Даже на «Модном приговоре» стилисты с трудом вывели Стаханову из амплуа вечной бабушки. Убрали привычную «гульку», распустили волосы, сделали макияж — и зрители впервые за долгое время увидели, какой она была эффектной женщиной.

Поздняя слава и вечная готовность работать

Ее путь в кино — это не история о раннем дебюте и звездном статусе, а о редкой настойчивости. До семидесяти режиссеры не видели в ней никого, кроме актрисы на эпизод (и то редко). Потом — словно по щелчку — решили, что перед ними идеальная старушка.

И в этой роли Стаханова стала любимицей всей страны. Сегодня ей сложнее, чем раньше, но даже болезни и возраст не отняли у нее главного — готовности снова выйти на площадку, если позовут.

Ранее мы писали: Нину и Тосю помнят многие, а что насчет этих героинь? Вспомните имена 5 советских красавиц из фильмов СССР (тест)