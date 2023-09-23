Почти лысая, изможденная: новую Эммануэль должна была играть эта актриса

Чувственная драма «Эммануэль» вышла на экраны в середине 70-х. Картина мгновенно стала культурной сенсацией и шокировала зрителей по всему миру. А спустя 40 лет кинематографисты решили выпустить новую версию ленты.

За ремейк «Эммануэль» будет отвечать режиссер Одри Диван. Она уже подготовила сценарий, который будет концентрироваться на главной героине и ее попытках избавиться от скелетов в шкафу.

На главную роль претендовали многие артистки, в том числе и Леа Сейду. Француженка никогда не скрывала, что мечтала сняться в роли Эммануэль, а в своей фильмографии не брезговала весьма откровенными сценами. Однако Диван не увидела в ней свою героиню. По мнению режиссера, Сейду, несмотря на талант, точно не сможет правдоподобно воплотить легендарный образ, а ее внешность совсем не отвечает необходимым требованиям.

В итоге Диван остановила свой выбор на Ноэми Мерлан. Работу над фильмом планируют начать осенью этого года, но пока не известно, когда именно лента выйдет в прокат.