Почти как у хромой лошади: озвучено тайное имя Ильи Олейникова

Илья Олейников был невероятно талантливым артистом и любимцем публики. Многие знают, что прославился он под псевдонимом. На самом деле актера звали Илья Львович Клявер, но по совету Владимира Винокура он всегда выступал под девичьей фамилией своей супруги.

Прославил семейное имя сын Олейникова — Денис. Музыкант стал известен как участник популярной группы «Чай вдвоем». Он же раскрыл изданию «7 дней» тайное имя отца, которое все это время оставалось семейной тайной.

Несмотря на всенародную славу, Илья Львович в обычной жизни был простым и душевным человеком. Дома его ласково называли Кляшей.

Благозвучным, конечно, это прозвище не назовешь. Оно подозрительно напоминает слово «кляча», которым называют старую и больную лошадь. Но на самом деле оно происходит от настоящей фамилии артиста. По словам Дениса, это было очень душевное имя, с любовью.