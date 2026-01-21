Почти «Форсаж», только с копами: новинка Netflix уверенно рвет топы — хватило трех дней, чтобы собрать 41,6 млн просмотров

У боевика много минусов, но один плюс все перекрывает.

Новый криминальный триллер Netflix «Лакомый кусок» стартовал так, что платформе уже есть чем хвастаться. За первые три дня фильм набрал 41,6 миллиона просмотров — это один из самых мощных запусков среди полнометражных релизов сервиса за последнее время.

Быстрее после премьеры разошелся только «Счастливчик Гилмор 2», но и тот по показателям не ушел далеко. С 12 по 19 января «Лакомый кусок» вообще оказался самым просматриваемым фильмом Netflix в мире. И это при том, что картина выходила сразу в цифре.

О чем фильм?

Группа полицейских в Майами случайно натыкается на тайник с миллионами долларов наличными. Деньги явно криминальные, но искушение слишком велико — герои решают оставить находку себе.

Дальше все идет по классической схеме: о деньгах узнает слишком много людей, доверие начинает рушиться, и каждый следующий шаг только ухудшает ситуацию и отношения между героями. Синопсис обещает жесткий полицейский триллер без иллюзий, но по дороге акценты начинаются смещаться.

Что в итоге получилось?

Если смотреть «Лакомый кусок» именно как триллер, проблемы становятся заметны довольно быстро. История, которая по всем законам жанра не должна вести к счастливым решениям, постепенно обрастает допущениями и странными упрощениями.

Ближе к развязке фильм неожиданно сворачивает в сторону почти «форсажной» логики — с акцентом на дружбу, семью и перемены в настроении, которые обнуляют предыдущие сюжетные повороты.

К финалу превращается в некий спин-офф «Форсажа» в той части, где «семья — это самое важное» и все такое, — говорят зрители.

Из-за этого зритель, настроенный на криминал, временами больше пытается понять внутренние правила мира, чем следить за действием. При этом парадокс в том, что смотреть фильм все равно не скучно.

У картины хороший визуальный стиль, уверенный ритм и атмосфера, благодаря которым почти два часа пролетают быстро. И, что важно, к финалу нет ощущения, что тебя откровенно обманули — просто ожидания и реальность слегка разошлись.

Главный козырь — актеры

Главная причина, по которой фильм выстрелил, — дуэт Мэтта Дэймона и Бена Аффлека. Их химия ощущается с первых секунд. Аффлек здесь будто вышел из собственных мемов с усталым взглядом. Дэймон, в свою очередь, очень убедителен в роли полицейского, зажатого долгами, работой и плохими решениями.

А вот остальной каст, увы, заметно слабее. Тейяна Тейлор, несмотря на харизму и эффектную внешность, получила слишком поверхностно прописанную роль во всевозможными сценарными клише. Остальные герои просто остаются картонными куклами.

Netflix все равно выиграл

Если отбросить жанровые ожидания, «Лакомый кусок» отлично работает как чисто развлекательный контент. Он не требует вдумчивого просмотра и легко включается вечером. Именно то, что массовая аудитория любит на стримингах.

Добавим сюда знакомые имена, криминальный сюжет и доступность — становится понятно, откуда взялись эти 41,6 миллиона просмотров. Фильм пусть иногда раздражает логикой, но как шумный и динамичный триллер он свою задачу выполняет.

