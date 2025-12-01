Меню
Киноафиша Статьи Почти единственная в своем роде: этой советской звезде удалось покорить СССР и Голливуд — блистала рядом с Михалковым и Лоуренсом Оливье

1 декабря 2025 12:48
Пик ее карьеры пришелся на 80-е.

Наталья Андрейченко снялась во многих советских фильмах, вошедших в так называемую золотую коллекцию отечественного кино. Хотя последние годы она почти исчезла с экранов. Все не так плохо: актриса готовит возвращение и появится в крупной роли в сериале «Наследники».

Отдельного рассказа заслуживает история о том, какой путь она прошла и как оказалась одной из немногих советских артисток, сыгравших в Голливуде.

Переезд в США

В конце 1970-х Андрейченко создала целую галерею образов, которые помнят до сих пор: от героинь «Сибириады» и «Военно-полевого романа» до легендарной Мэри Поппинс. Ее энергия, мягкая сила и редкая экранная пластика сделали ее одним из самых узнаваемых лиц эпохи.

К моменту распада СССР она уже имела почти пять десятков ролей. Перемены в стране и замужество вывели ее на совсем другой путь. Андрейченко получила роль Евдокии Лопухиной в масштабном американском мини-сериале NBC «Петр Великий».

На площадке рядом с ней работали Лоуренс Оливье, Ванесса Редгрейв и Максимилиан Шелл. С последним у нее начался роман, который перерос в брак. Переезд в США был необходимостью и серьезным испытанием. Актрисе пришлось учить язык почти с нуля, объясняясь с мужем лауреатом «Оскара» буквально на пальцах.

Голливудская карьера

Несколько лет упорной работы над акцентом позволили ей получить роли в американских сериалах. «Доктор Куин: Женщина-врач», «Полиция Нью-Йорка», а также в фильме «Маленькая Одесса» — пока эпизоды, но для актрисы, приехавшей из другой системы кино, это был важный опыт. Америка удивляла буквально всем: от организации съемок до отношения к артистам.

Однажды, работая над фильмом «Нежить, или современные вампиры», Андрейченко приехала на площадку и увидела свой трейлер — огромный, с ее именем на двери.

Я обалдела. Это был самый большой трейлер на площадке, а у меня была не главная роль, — вспоминала она.

В другой раз она вспоминала, как на съемках «Петра Великого» гримеры встречали ее с итальянским кофе и широкой улыбкой, создавая ощущение, что актрису действительно ждут. И хоть роль у нее была небольшая, было приятно осознавать свою важность.

Понимаете? Тебя там уже ждут с чашечкой кофе. Я сейчас заплачу.

Американский период Андрейченко не стал новым витком карьеры, но помог ей войти в историю. Зрители вспоминают не только ее советские роли, но и то, как одна из наших звезд смогла почувствовать Голливуд изнутри. В любом случае, Наталья Андрейченко — актриса, чья история точно пока не закончилась.

Ранее мы писали: Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева

Фото: Кадры из фильмов «Битва за Англию» (1969), «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981), «Мэри Поппинс, до свидания» (1983), «Пётр Великий» (1986)
Валерия Белашкова
