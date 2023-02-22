«Почти детское лицо»: 51-летняя Люба из «Интернов» показала себя без макияжа

Светлана Пермякова прославилась благодаря сериалу «Интерны». В течение многих лет она воплощала образ медсестры Любы, завоевав целую армию поклонников, которые продолжают следить за ее жизнью.

Сегодня на страницу Пермяковой подписано больше одного миллиона фанатов. Поклонники со всей страны не пропускают ее публикаций, в которых артистка не боится делиться откровенными и честными снимками. Например, не так давно она опубликовала видео, сделанное в честь своего 51-летия.

Пользователи Сети остались в восторге от записи звезды «Интернов». Они осыпали Пермякову комплиментами и поздравлениями, отметив, как молодо она выглядит в свои годы.