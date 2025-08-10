Меню
Почти четверть миллиарда долларов заработал Калкин за «Один дома 2», хотя его гонорар был в 46 раз меньше — как же так вышло?

10 августа 2025 17:38

10 августа 2025 17:38
Почти четверть миллиарда долларов заработал Калкин за «Один дома 2», хотя его гонорар был в 46 раз меньше — как же так вышло?

Юный актер заключил гениальный контракт.

Маколей Калкин любит «Один дома 2» больше первой части — и не только из-за голубей в Центральном парке. Для него «Затерянный в Нью-Йорке» стала билетом в стратосферу. Финансовую. И добром это, увы, не кончилось.

В 1992-м десятилетний актер получил за сиквел рекордные $4,5 миллиона — на тот момент это был самый высокий гонорар для ребенка в истории кино. Но главное было в мелком шрифте контракта: 15% от всех продаж мерча.

Почти четверть миллиарда долларов заработал Калкин за «Один дома 2», хотя его гонорар был в 46 раз меньше — как же так вышло?

Тут на арену вышел Talkboy — игрушечный диктофон из фильма. Он стал рождественским хитом, разошелся тиражом около 45 миллионов экземпляров и принес Калкину астрономические $202,5 миллиона сверх зарплаты. В сумме — около $207 миллионов с одного проекта.

Для тринадцатилетнего парня это были деньги, которые невозможно потратить… хотя он очень постарался.

Детская популярность сыграла с ним злую шутку: толпы фанатов, постоянные съемки, миллионы на счету — и полный доступ к взрослым «радостям». Алкоголь, наркотики, скандалы — к двадцати годам Калкин уже был символом того, как Голливуд умеет сжигать своих юных звезд. Он ушел из кино, а таблоиды вовсю смаковали его падение.

Почти четверть миллиарда долларов заработал Калкин за «Один дома 2», хотя его гонорар был в 46 раз меньше — как же так вышло?

Лишь в последние годы он, кажется, выбрался из этого хаоса: женился, стал отцом, вернулся на экраны и даже шутит над своим прошлым. Но масштаб тех «новогодних каникул» до сих пор поражает. Одно дело — украсть сцену в комедии про ловушки и грабителей, совсем другое — в 13 лет украсть у Голливуда статус самого богатого ребенка планеты.

Фото: Кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
