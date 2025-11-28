Меню
«Почти человек» с Карлом Урбаном был одним из лучших Sci-Fi 2010-х: спустя 12 лет в России вышел его уморительный «двойник»

«Почти человек» с Карлом Урбаном был одним из лучших Sci-Fi 2010-х: спустя 12 лет в России вышел его уморительный «двойник»

28 ноября 2025 10:52
«Почти человек» с Карлом Урбаном был одним из лучших Sci-Fi 2010-х: спустя 12 лет в России вышел его уморительный «двойник»

В главной роли — Владимир Епифанцев. Так что, да, будет смешно.

«Почти человек» с Карлом Урбаном по праву считался одним из самых умных sci‑fi‑проектов 2010‑х: сочетание жёсткого полицейского детектива с философскими вопросами об искусственном интеллекте сделало сериал культовым.

12 лет спустя на российском экране появляется его своеобразный «двойник» — комедия «Нейровася» от ОККО, которая переосмысляет ту же идею в совершенно ином ключе.

В обоих проектах центральный конфликт строится вокруг дуэта: скептически настроенный полицейский и его высокотехнологичный напарник.

«Почти человек» с Карлом Урбаном был одним из лучших Sci-Fi 2010-х: спустя 12 лет в России вышел его уморительный «двойник»

В «Почти человеке» детектив Джон Кеннекс вынужден работать с андроидом Дорианом — разумным, ироничным, порой чересчур человечным. В «НейроВасе» полицейский Василий Фролов получает в мозг нейросеть Свету, которую поначалу воспринимает как назойливую помеху.

И там, и там технология становится не столько инструментом, сколько собеседником, заставляющим героя пересматривать свои убеждения.

Однако разница в жанрах принципиальна. «Почти человек» — это напряжённый триллер с этическими дилеммами: где граница между человеком и машиной? Как доверять тому, кто создан для подчинения?

«Нейровася» же превращает этот конфликт в комедию: абсурдные ситуации, саркастические комментарии Светы и столкновение интуиции Васи с холодным алгоритмом создают лёгкий, ироничный тон.

«Почти человек» с Карлом Урбаном был одним из лучших Sci-Fi 2010-х: спустя 12 лет в России вышел его уморительный «двойник»

При этом оба проекта сходятся в главном: технология — не панацея. У Кеннекса она обнажает травму прошлого, у Васи — грозит физической гибелью, если не извлечь чип вовремя.

Но именно через этот риск герои учатся понимать не только машины, но и самих себя. Так «Нейровася», наследуя идею «неудобного напарника», доказывает: даже в комедии sci‑fi может оставаться глубоким и человечным.

Ранее мы писали: «Ford против Ferrari» по-русски заказывали? В гонку вступают Янковский и Борисов — и эта спортивная драма тоже основана на реальных событиях

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Нейровася»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
