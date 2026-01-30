Почти 50, но все еще красавица: как выглядит и живет Тоня Царько — Полина Агуреева — из «Ликвидации»

Сериал «Ликвидация» до сих пор остается в списке рейтинговых российских проектов. В нем появились много знаменитых актеров, однако также снялись и те, кто мог бы блистать на экранах, но предпочитает не так часто появляться в кино, выбирая лишь интересные для себя роли. Именно такой является Полина Агуреева, сыгравшая в сериале Антонину Царько.

Актриса родом из Волгограда, где выросла в семье педагогов. Мать звезды сначала преподавала русский язык и литературу, затем — психологию, а отец — естественные науки. Совсем юной Полине пришлось пережить развод родителей и переезд в Москву вместе с матерью и ее новым, гораздо более молодым мужем. Уже в старших классах Полина решила стать актрисой.

В 1993 году ее приняли одновременно в четыре театральных вуза Москвы, однако на экзамене в ГИТИСе она познакомилась с Петром Фоменко, и его подход к театру настолько ее вдохновил, что другие институты отпали сами собой. Фоменко стал для Полины настоящим мастером и наставником, и после окончания обучения она пришла работать в его театр.

Полина снискала признание сначала в мелодраме «Долгое прощание», а затем в драме «Эйфория», получившей награды и за рубежом. Однако именно сериал «Ликвидация» в 2007 году подарил ей славу. Впоследствии она снялась в сериале «Куприн» и драме «Коллектор». Стоит отметить, что во многих проектах она поет сама.

Личная жизнь актрисы была не менее насыщенной. Она вышла замуж за режиссера Ивана Вырыпаева. У них родился сын, Пётр. Позже пара развелась. Еще одним супругом актрисы стал актер Федор Малышев. Актер был младше супруги на 15 лет. В 2015 году она подарила ему сына Тимофея. Однако в 2015 году пара объявила о разводе.