Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почти 50, но все еще красавица: как выглядит и живет Тоня Царько — Полина Агуреева — из «Ликвидации»

Почти 50, но все еще красавица: как выглядит и живет Тоня Царько — Полина Агуреева — из «Ликвидации»

30 января 2026 13:17
Кадр из сериала «Ликвидация»

Премьера культового проекта состоялась в 2007 год.

Сериал «Ликвидация» до сих пор остается в списке рейтинговых российских проектов. В нем появились много знаменитых актеров, однако также снялись и те, кто мог бы блистать на экранах, но предпочитает не так часто появляться в кино, выбирая лишь интересные для себя роли. Именно такой является Полина Агуреева, сыгравшая в сериале Антонину Царько.

Актриса родом из Волгограда, где выросла в семье педагогов. Мать звезды сначала преподавала русский язык и литературу, затем — психологию, а отец — естественные науки. Совсем юной Полине пришлось пережить развод родителей и переезд в Москву вместе с матерью и ее новым, гораздо более молодым мужем. Уже в старших классах Полина решила стать актрисой.

В 1993 году ее приняли одновременно в четыре театральных вуза Москвы, однако на экзамене в ГИТИСе она познакомилась с Петром Фоменко, и его подход к театру настолько ее вдохновил, что другие институты отпали сами собой. Фоменко стал для Полины настоящим мастером и наставником, и после окончания обучения она пришла работать в его театр.

Полина снискала признание сначала в мелодраме «Долгое прощание», а затем в драме «Эйфория», получившей награды и за рубежом. Однако именно сериал «Ликвидация» в 2007 году подарил ей славу. Впоследствии она снялась в сериале «Куприн» и драме «Коллектор». Стоит отметить, что во многих проектах она поет сама.

Почти 50, но все еще красавица: как выглядит и живет Тоня Царько — Полина Агуреева — из «Ликвидации»

Личная жизнь актрисы была не менее насыщенной. Она вышла замуж за режиссера Ивана Вырыпаева. У них родился сын, Пётр. Позже пара развелась. Еще одним супругом актрисы стал актер Федор Малышев. Актер был младше супруги на 15 лет. В 2015 году она подарила ему сына Тимофея. Однако в 2015 году пара объявила о разводе.

Фото: Кадр из сериала «Ликвидация», кадр из передачи «Эмпатия Манучи»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Читать дальше 17 февраля 2026
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Читать дальше 17 февраля 2026
Сериал 2014 года — вершина в карьере Пускепалиса: 8 серий пролетают вмиг Сериал 2014 года — вершина в карьере Пускепалиса: 8 серий пролетают вмиг Читать дальше 15 февраля 2026
«Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом? «Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом? Читать дальше 14 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше