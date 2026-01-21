Почти 30 лет спустя этот исторический фильм с ДиКаприо весь мир вдруг смотрит запоем: вышел в год «Титаника», но тогда остался в тени

На днях он неожиданно выстрелил на Netflix.

Почти забытый исторический боевик «Человек в железной маске» внезапно вернулся в топы — спустя 28 лет после выхода. Фильм с Леонардо ДиКаприо неожиданно стал мировым хитом Netflix и сейчас уверенно держится в десятке самых популярных фильмов платформы в ряде стран.

По данным FlixPatrol, на 19 января картина заняла девятое место в глобальном топ-10 Netflix. В список стран, где фильм активно смотрят, вошли 26 государств.

О чем «Человек в железной маске»

Действие разворачивается во Франции XVII века. ДиКаприо здесь играет сразу двух персонажей: жестокого и самовлюбленного короля Людовика XIV и таинственного узника, которого держат в заточении с железной маской на лице. По слухам, этот пленник — брат-близнец короля, незаконно лишенный права на трон.

Четверо постаревших мушкетеров — Атос, Портос, Арамис и д’Артаньян — узнают о существовании узника и решают рискнуть всем, чтобы освободить его.

План дерзкий: поменять братьев местами и посадить на трон того, кто способен править иначе. Дальше начинаются дворцовые интриги, дуэли, заговоры и конфликт между дружбой, честью и верностью короне.

Откуда ноги растут

Фильм стал режиссерским дебютом Рэндалла Уоллеса, известного как сценарист «Храброго сердца». Вместе с ДиКаприо в картине снялись Джереми Айронс, Джон Малкович, Жерар Депардье, Гэбриел Бирн, а также Хью Лори.

Сюжет опирается на цикл романов Александра Дюма о д’Артаньяне, в частности на «Виконта де Бражелона», но фильм сильно упрощает и переосмысливает оригинал. По духу он ближе к старым голливудским версиям истории — экранизациям 1929 и 1939 годов — чем к первоисточнику.

В момент выхода критики приняли картину прохладно: на Rotten Tomatoes у нее всего 33%. Основные претензии касались излишней театральности и того, что эффект от двойной роли ДиКаприо быстро перестает удивлять.

Зрители отнеслись к фильму мягче. На Кинопоиске у «Человека в железной маске» 7,3 балла, и со временем фильм все чаще вспоминают как крепкое приключенческое кино конца 90-х — с красивыми костюмами и настроением эпохи.

В прокате картина тоже показала себя уверенно: при бюджете в 35 миллионов долларов она собрала более 182 миллионов. Иронично, что вышла она почти одновременно с «Титаником» — фильмом, который окончательно превратил ДиКаприо в мировую звезду.

Сработала смесь ностальгии и простоты: это понятная история, с узнаваемыми героями и классическим сюжетом про двойников, власть и предательство. Даже спустя почти три десятилетия смотрится фильм неожиданно хорошо.

