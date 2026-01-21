Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почти 30 лет спустя этот исторический фильм с ДиКаприо весь мир вдруг смотрит запоем: вышел в год «Титаника», но тогда остался в тени

Почти 30 лет спустя этот исторический фильм с ДиКаприо весь мир вдруг смотрит запоем: вышел в год «Титаника», но тогда остался в тени

21 января 2026 10:52
Почти 30 лет спустя этот исторический фильм с ДиКаприо весь мир вдруг смотрит запоем: вышел в год «Титаника», но тогда остался в тени

На днях он неожиданно выстрелил на Netflix.

Почти забытый исторический боевик «Человек в железной маске» внезапно вернулся в топы — спустя 28 лет после выхода. Фильм с Леонардо ДиКаприо неожиданно стал мировым хитом Netflix и сейчас уверенно держится в десятке самых популярных фильмов платформы в ряде стран.

По данным FlixPatrol, на 19 января картина заняла девятое место в глобальном топ-10 Netflix. В список стран, где фильм активно смотрят, вошли 26 государств.

О чем «Человек в железной маске»

Действие разворачивается во Франции XVII века. ДиКаприо здесь играет сразу двух персонажей: жестокого и самовлюбленного короля Людовика XIV и таинственного узника, которого держат в заточении с железной маской на лице. По слухам, этот пленник — брат-близнец короля, незаконно лишенный права на трон.

Четверо постаревших мушкетеров — Атос, Портос, Арамис и д’Артаньян — узнают о существовании узника и решают рискнуть всем, чтобы освободить его.

Почти 30 лет спустя этот исторический фильм с ДиКаприо весь мир вдруг смотрит запоем: вышел в год «Титаника», но тогда остался в тени

План дерзкий: поменять братьев местами и посадить на трон того, кто способен править иначе. Дальше начинаются дворцовые интриги, дуэли, заговоры и конфликт между дружбой, честью и верностью короне.

Откуда ноги растут

Фильм стал режиссерским дебютом Рэндалла Уоллеса, известного как сценарист «Храброго сердца». Вместе с ДиКаприо в картине снялись Джереми Айронс, Джон Малкович, Жерар Депардье, Гэбриел Бирн, а также Хью Лори.

Сюжет опирается на цикл романов Александра Дюма о д’Артаньяне, в частности на «Виконта де Бражелона», но фильм сильно упрощает и переосмысливает оригинал. По духу он ближе к старым голливудским версиям истории — экранизациям 1929 и 1939 годов — чем к первоисточнику.

В момент выхода критики приняли картину прохладно: на Rotten Tomatoes у нее всего 33%. Основные претензии касались излишней театральности и того, что эффект от двойной роли ДиКаприо быстро перестает удивлять.

Почти 30 лет спустя этот исторический фильм с ДиКаприо весь мир вдруг смотрит запоем: вышел в год «Титаника», но тогда остался в тени

Зрители отнеслись к фильму мягче. На Кинопоиске у «Человека в железной маске» 7,3 балла, и со временем фильм все чаще вспоминают как крепкое приключенческое кино конца 90-х — с красивыми костюмами и настроением эпохи.

В прокате картина тоже показала себя уверенно: при бюджете в 35 миллионов долларов она собрала более 182 миллионов. Иронично, что вышла она почти одновременно с «Титаником» — фильмом, который окончательно превратил ДиКаприо в мировую звезду.

Сработала смесь ностальгии и простоты: это понятная история, с узнаваемыми героями и классическим сюжетом про двойников, власть и предательство. Даже спустя почти три десятилетия смотрится фильм неожиданно хорошо.

Ранее мы писали: У российского ремейка «Воина» с Томом Харди позорный рейтинг 2.9, но так ли он плох? Посмотрели спустя 10 лет и нашли, за что хвалить

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Человек в железной маске» (1997), «Титаник» (1997)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Читать дальше 17 февраля 2026
«Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти «Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти Читать дальше 17 февраля 2026
«Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда «Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда Читать дальше 15 февраля 2026
Кэмерон снял душераздирающий «Титаник», но на этой новинке 2025 года сам не сдержал слез: уже дважды пересмотрел Кэмерон снял душераздирающий «Титаник», но на этой новинке 2025 года сам не сдержал слез: уже дважды пересмотрел Читать дальше 15 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше