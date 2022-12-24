Почти 10 лет в коме: фото дочери Кончаловского и Высоцкой способно довести до слез

Тяжело представить, что чувствуют родители, чей ребёнок не приходит в сознание уже почти 10 лет. Такое несчастье произошло с семьей Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского. Трагедия привела супругов к религии, и они даже начали посещать церковь.

В 2013 году знаменитый режиссер попал в аварию вместе со своей дочерью Марией. Девочке не повезло, и она получила самые тяжёлые травмы. После таких повреждений она оказалась в коме, и по сей день о состоянии ребенка ничего не известно.

Зрители могли запомнить Марию как милую помощницу Высоцкой в передаче «Едим дома».

По одному кадру из старого выпуска видно, что девочка росла очень похожей на маму. У малышки были светло-русые волосы, карие глаза и аккуратный вздернутый нос. Ее озорной характер полюбился аудитории, поэтому сейчас каждый снимок с дочкой ведущей способен вызывать у людей сильные эмоции.