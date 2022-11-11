Почтальона Печкина станет жалко до слез от правды о его одинокой старости

Борис Новиков стал известен как король второстепенных ролей. Его эпизодические появления в фильмах зачастую становились намного ярче, чем игра главных актеров, а роль почтальона Печкина закрепила его в статусе всесоюзной звезды. Зрители любили талантливого артиста, но даже не подозревали, как закончилась его жизнь.

Дело в том, что Новиков практически всю жизнь боролся с бедностью. За второстепенные роли платили достаточно низкие гонорары, которые уходили на еду и лекарства его сыну Сергею, страдающему от тяжелых проблем с психикой. И когда в 90-е фильмы и сериалы практически перестали снимать, семья артиста осталась без средств к существованию.

До последних дней Новиков старался устроиться на работу, но предложений не поступало. На этом фоне у артиста обострились болезни, и его состояние заметно ухудшилось. В итоге звезда экрана скончался летом 1997 году в возрасте 72 лет. У супруги Новикова не было денег на похороны, а Союз кинематографистов никак не отреагировал на ее просьбу. Поэтому первое время на могиле артиста не было даже памятника.

И только спустя несколько лет внимательные поклонники начали привлекать внимание публики к истории любимого актера. В итоге общими усилиями фанатам удалось собрать необходимые деньги, и теперь у могилы артиста можно увидеть надгробный памятник.