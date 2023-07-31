Почернела от горя: что творится с певицей Натали после похорон мужа

В семье певицы Натали случилась жуткая трагедия. Звезда потеряла любимого мужа Александра Рудина, в браке с которым прожила больше 30 лет.

Прощание и похороны продюсера прошли в его родном городе Дзержинске. Исполнительница хита «О боже, какой мужчина» тяжело переживает гибель супруга. В беседе с журналистами «Московского комсомольца» родной брат знаменитости Антон Миняев признался, что его сестра буквально почернела от горя, но изо всех сил старается держать себя в руках.

Ранее Натали заявила, что причиной смерти ее 53-летнего возлюбленного стали постковидные осложнения. Известно, что Рудин тяжело перенес заражение коронавирусом и на протяжении долгого времени страдал от депрессии. Добавим, что у продюсера осталось трое сыновей, рожденных в браке с артисткой. Это 21-летний Арсений, 12-летний Анатолий и 6-летний Евгений.