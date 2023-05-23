«Почернела от горя»: что творится с Дианой Гурцкой после смерти мужа

Состояние Дианы Гурцкой вызывает серьезные опасения у ее близких и поклонников. В дом певицы постучалась страшная беда: 20 мая скончался любимый муж исполнительницы — 46-летний Петр Кучеренко. Звезда крайне тяжело переживает свою утрату. Чиновник возвращался с Кубы в Москву, но на борту самолета ему стало плохо. У супруга знаменитости случился приступ эпилепсии. Среди других пассажиров был врач, который пытался помочь Кучеренко. Впоследствии командир воздушного судна совершил экстренную посадку в Минводах.

Прибывшие на место реаниматологи почти час сражались за жизнь замминистра науки РФ, но тщетно.

Новость о безвременной кончине возлюбленного буквально убила незрячую певицу. Гурцкая прожила в браке с Кучеренко почти 20 лет и родила ему сына Константина. Как пишет «Комсомольская правда», исполнительница «почернела от горя»: она постоянно плачет и наотрез отказывается выходить на связь с журналистами.