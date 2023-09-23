Почернел и скрючился: как на самом деле выглядел Костомаров в больнице

Роман Костомаров не выходил на связь с поклонниками, пока находился в больнице. Врачи чудом вытащили фигуриста с того света, но цена его спасения оказалась велика. Олимпийский чемпион с ужасом вспоминает о том, что ему пришлось пережить. Наконец, он нашел в себе силы дать интервью, в котором честно рассказал, как выглядел, когда находился между жизнью и смертью.

Спортсмен не сразу смирился с тем, что ему предстоит ампутация стоп и кистей. Но постепенно к нему стало приходить осознание того, что операция неизбежна.

«Руки черные. Пальцы согнутые», — описал плачевную картину Костомаров.

Все это время рядом со звездой находилась его жена Оксана Домнина. Супруга делала все, что могла ради спасения возлюбленного. Она разминала мужу кисти и стопы, надеясь, что это поможет их сохранить. Не помогло.

Как бы там ни было, Костомаров не унывает. Он уже прошел через одну операцию по установке протезов и теперь готовится к другой. Бывший партнер Татьяны Навки регулярно занимается спортом и даже засветился в новом ледовом шоу Ильи Авербуха.