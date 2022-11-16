Почему звезды СССР в 30 выглядели на 60: сегодня этого можно легко избежать

Советские актрисы были для поклонников эталоном красоты. Но сегодня при одном только взгляде на многих из них возникает недоумение. Все потому, что большинство артисток выглядели намного старше своего возраста.

Например, Ирина Муравьева снималась в фильме «Москва слезам не верит», когда ей было 30 лет. На вид же знаменитости смело можно дать чуть ли не в два раза больше. И причин тому несколько.

Раньше в 30 лет женщина должна была состояться не только в профессии, но и как жена и мать. Многие ставили интересы семьи выше собственных. Наряжаться и уж тем более делать макияж в этом возрасте было не принято, ведь это удел молоденьких барышень. К тому же даже звезды СССР не могли позволить себе качественный уход за кожей и услуги косметологов, которых в те годы днем с огнем было не сыскать. Вот и получался столь плачевный результат, который, как говорится, налицо.

Теперь же 30 лет не приговор. Достигнув этого возраста, женщины больше не считают себя старыми и не ставят на себе крест. Вместо того чтобы, как делали бабушки и мамы, постепенно убирать из гардероба яркие вещи и отказываться от косметики, они, напротив, начинают еще больше следить за собой, имея при этом возможность пользоваться услугами современной косметологии.

В итоге современные актрисы в 60 лет выглядят гораздо моложе, чем их коллеги из СССР в 30. Ярким примером можно назвать Ирину Безрукову, которая не перестает радовать поклонников молодостью и красотой.