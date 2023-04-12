Почему жители Турции так одержимы чистотой в доме: причины поразят каждую россиянку

Жительницы Турции известны своей любовью к чистоте. В большинстве семей уборка происходит регулярно, причем никто не ограничивается лишь мытьем полов или стиркой, а перемывает всю квартиру целиком.

Как оказалось, причин этому несколько. Турецкие женщины, согласно устоявшимся в обществе правилам, работают крайне редко, и большинство из них отдает все силы на ведение домашнего хозяйства. Поэтому внешний вид жилища очень важен для них.

К тому же в стране принято приходить в гости без спроса и даже без предупреждения. Поэтому квартира всегда должна быть готова к приему друзей или родственников и выглядеть идеально, ведь по ней близкие и определяют, хорошо ли женщина справляется со своими обязанностями. А новость о грязной ванной разойдется по всему району за считанные минуты.

К тому же за годы опыта турчанки не воспринимают уборку как обязанность или выматывающий труд. Для них это лишь приятное хобби, которое занимает несколько часов и помогает отвлечься от насущных дел и надоедливых мыслей.