Почему жителей Средневековья часто изображают с черными зубами: правда ошарашит

Многие картины с изображением людей эпохи Средневековья дают представление о жизни того времени. И на многих полотнах герои изображены с черными зубами, из-за чего бытует мнение, что жившие в то время люди страдали от кариеса и других проблем.

На самом же деле, как рассказал исследователь Средневековья Тим О’Нил, кариес был редкой проблемой в то время, так как сахар не был распространен. Поэтому люди страдали от подобных заболеваний лишь в редких случаях. А в целом внимательно следили за состоянием полости рта, ведь ценили белые зубы и свежее дыхание.

Более распространенной проблемой был износ зубов. Дело в том, что в то время был популярен полностью цельнозерновой хлеб жернового помола, который стачивал их зубы. В итоге с годами жители могли остаться лишь с маленькими обрубками зубов или полностью без них.

И для того, чтобы показать улыбки наиболее достоверно, героев картин и изображали с черными зубами, что должно было акцентировать внимание на их проблемах.