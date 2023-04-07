Почему женщины в СССР выглядели старше своих лет: ответ на поверхности

На фото из советских школ даже восьмиклассницы часто поражают своей необыкновенной зрелостью. Эта детская тенденция прослеживается на протяжении всей жизни. Почему граждане СССР, а в особенности женщины, выглядят гораздо старше своих лет?

Этому есть несколько причин. Во-первых, тяжелый физический труд, будь то работа в поле или на фабрике. К нему приобщали и мальчиков, и девочек. Их, конечно, никто на завод не отправлял. А вот сдавать металлолом и макулатуру пионеров просили.

У девушек было много домашних забот, которые плохо влияли на кожу рук. Это сегодня в арсенале хозяйки есть стиральная и посудомоечная машины, робот-пылесос и утюги с отпаривателями. В СССР представительницы прекрасной половины человечества стирали и убирались самостоятельно.

Уходовую косметику делали из подручных средств, и ее эффект далеко не всегда был действенным.

Одеваться старались не вычурно, а удобно и неприметно. Эксперименты с нарядами не особо поощрялись. Да и взять яркие обновки было негде.

В рационе советского человека, несмотря на отменное качество продуктов, зачастую не хватало витаминов и микроэлементов, которыми изобилуют фрукты и овощи.