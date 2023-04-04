Почему женщины в Индии не любят пить воду даже в жару: причина вас шокирует

Женщинам в Индии живется непросто не только из-за патриархальных устоев, господствующих в обществе. Более полумиллиона из них мучаются от жажды, даже когда температура воздуха за окном достигает немыслимых + 50 C°.

Все дело в том, что в домах, расположенных в бедных районах Индии (а таких там по-прежнему много), нет туалетов. И девушкам приходится ходить в общественную уборную. В таких помещениях нет не только элементарных удобств, там нет даже дверей. Кроме того, в отхожих местах такого типа за индианками вполне могут подглядывать мужчины.

В общественных туалетах высок риск оказаться изнасилованной. Только в 2017 году полиция Индии зарегистрировала 33 500 фактов сексуального насилия. В среднем каждый день в стране происходит 92 преступления такого рода. Поэтому девушки, особенно в юном возрасте, ходят по нужде дважды в день: рано утром и поздним вечером. Их всегда сопровождают старшие или родственницы.