Почему женщины куда умнее мужчин: цитата Раневской все расставляет по местам

Фаина Раневская всю свою карьеру играла роли второго плана, но смогла прославиться больше, чем первые красавицы советского кино. Она проявляла себя не только как талантливая актриса, но и как невероятно мудрая женщина.

Обаятельная и харизматичная, Фаина Георгиевна была крайне острой на язык. Возможно, именно поэтому она так и не обрела спутника жизни: мужчины зачастую боялись к ней приближаться, чтобы не быть высмеянным. Меткие фразы артистки разошлись на цитаты и продолжают пользоваться популярностью и сегодня. Люди постоянно подходили к Раневской с вопросами, чтобы услышать очередную оригинальную колкость.

Однажды актрису спросили, кто все-таки умнее, мужчины или женщины. Звезда ответила твердо, что, конечно же, представительницы прекрасной половины человечества более умны.