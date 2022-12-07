Почему завидуют Рыбам, Близнецам и Овнам: причина оказалась до боли простой

Однажды ученый по имени Франс де Вааль из Университета Эмори провел любопытный эксперимент. При дрессировке обезьян он выдавал им в качестве поощрения кусочек огурца. И все было хорошо до тех пор, пока некоторым приматам де Вааль не начал выдавать вместо овоща сладкий виноград. От сородичей счастливчиков это не ускользнуло, поэтому они начали отказываться от огурца или бросать его ученому в лицо. Зависть - одно из самых стыдных чувств, однако, испытывая его, люди ничего не могут с собой поделать. Болезненные эмоции у завистников вызывают самые разные вещи - от огромного денежного состояния до густоты ресниц. Астрологи рассказали, по каким причинам окружающие завидуют представителям трех знаков зодиака.

Овен

Представители огненного знака по своей натуре - прирожденные лидеры. Они с самого начала знают, чего хотят и каких целей смогут добиться. Порой для достижения желаемого Овны готовы пойти на риск или какой-нибудь неблаговидный поступок - они убеждены, что цель оправдывает средства. С одной стороны, у уроженцев знака всегда много хейтеров, готовых обсуждать и осуждать каждый их поступок. С другой, именно решительность и упорство Овнов становятся предметом черной зависти.

Многие хотели бы поступать точно так же, но у них не хватает силы воли.

Близнецы

Близнецы - превосходные собеседники, умные, эрудированные, харизматичные. Они готовы поддержать разговор абсолютно на любую тему, будь то возникновение вселенной или последний телехит HBO. Когда представители воздушного знака оказываются в компании, все собираются вокруг, чтобы послушать шутки Близнецов и погреться в лучах их обаяния.

Разумеется, такая популярность отнюдь не всем по вкусу. Уроженцы знака прекрасно знают о завистниках и недоброжелателях, но это их ничуть не беспокоит.

Напротив, в какой-то мере даже льстит.

Рыбы

Люди, появившиеся на свет под знаком Рыб, бесконечно обаятельны и притягательны для окружающих. Они умеют найти общий язык с каждым человеком на своем пути - во многом благодаря эмпатии и превосходной интуиции.

Представители водного знака видят людей насквозь, чувствуют их горести и приходят на помощь в трудную минуту.

Поэтому у них много друзей и сторонников. Но есть и завистники, которым не по нутру то особое отношение, которое испытывают к Рыбам их друзья.