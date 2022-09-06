Почему завидуют Рыбам, Близнецам и Овнам: астролог назвал причины

Говорить о своих достоинствах в обществе как-то не принято - считается, что так поступают только хвастуны. Однако время от времени напоминать себе о свои лучших качествах полезно и ничуть не зазорно. Астрологи рассказали, какие черты характера Овнов, Близнецов и Рыб вызывают острую зависть со стороны окружающих, которые и сами хотели бы быть такими, но не могут.

Овен

Представители огненного знака в целом могут быть объектами как черной, так и белой зависти. Люди, появившиеся на свет под знаком Овна, успешны в профессии и личной жизни, харизматичны и талантливы - есть чему позавидовать. Однако больше всего внимание недоброжелателей привлекает бесстрашие Овнов и их стремление брать от жизни все. Далеко не каждому под силу ставить себе такие же высокие цели и идти к ним упорно и отважно. Кроме того, восхищение, а порой и зависть окружающих вызывает решительность уроженцев огненного знака.

Они просто берут и делают то, что считают нужным в данный момент, без оглядки на чужое мнение. Это не каждому дано.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, покоряют окружающих своей эрудированностью и красноречием. Очень многие хотели бы иметь такие же обширные познания в самых разных областях, но для этого нужно либо потратить годы на чтение тонны источников, либо обладать такой же феноменальной памятью, которая позволяет Близнецам усваивать информацию буквально на лету. Что касается умения красиво говорить, то уроженцам воздушного знака в этом действительно нет равных - они способны интересно, увлеченно, а главное - убедительно болтать на любую тему, даже ту, в которой разбираются довольно слабо.

Именно эти качества Близнецов не дают покоя завистникам.

Рыбы

Уроженцы водного знака вызывают зависть у окружающих своим умением находить общий язык буквально с каждым человеком. Рыбы обладают редкостной интуицией и проницательностью, которые позволяют им видеть людей насквозь и обходить стороной тех, общение с которыми может нести в себе потенциальную опасность. Зато если внутренний голос подсказывает представителям знака, что перед ним хороший человек, они с радостью знакомятся с ним и буквально с первых минут общения производят благоприятное впечатление.