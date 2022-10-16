Почему загадка гибели Насырова не дает покоя публике: одни несостыковки

Что произошло со звездой в тот день, так и остается неизвестным.

У Мурата Насырова было все, о чем можно было мечтать: слава, деньги, любящая семья. И никто не ожидал, что его жизнь резко оборвется из-за страшной трагедии.

В ночь на 20 января 2007 года Мурат упал с балкона пятого этажа. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. И с тех самых пор родные, близкие и друзья певца не могут ответить на вопрос, было ли это несчастным случаем или осознанным решением артиста закончить свою жизнь.

Как говорит его гражданская жена Наталья Бойко, планов наложить на себя руки у Мурата не было: напротив, слишком много событий говорило о новом этапе в его жизни. Они собирались, наконец, после долгих лет зарегистрировать свои отношения, а Насыров всего за несколько дней до гибели рассказывал поклонникам о предстоящем выходе нового альбома.

В то же время Наталья вспоминает, что после рождения их сына Акима музыкант начал всерьез страдать от бессонницы, у него появились непонятные страхи и галлюцинации. Врачи утверждали, что во всем виноват напряженный график Насырова. Как считает Бойко, именно психологическое состояние ее любимого человека могло сподвигнуть его на роковой поступок.