Почему за этой 100-килограммовой красоткой бегают все дома моды: ответ очень прост (фото)

Пышнотелая модель Дженнифер Бекингем еще в детстве поняла, что не стоит стесняться своего тела. Девушка приняла свои формы и стала демонстрировать их всему миру — на подиумах и обложках модных журналов. За жизнью 100-килограммовой модели плюс-сайз следят 55 000 подписчиков. Она сотрудничает с известными брендами, которые производят одежду, нижнее белье и аксессуары.

Дженнифер появлялась на обложке Skorch Magazine. Суперпышка успела побывать в таких модных столицах, как Париж и Нью-Йорк. Сейчас девушка живет в Лос-Анджелесе.

«Выглядишь роскошно», «Королева», «Мне нравится твоя улыбка», — вот лишь немногие из комментариев в ее личном блоге. Поклонники отмечают, что залог успеха Бекингем не только в принятии себя, но и в потрясающей харизме. Именно она, по их мнению, помогла ей продвинуться в карьере, заинтересовать дизайнеров и других представителей фешен-индустрии.