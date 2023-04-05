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Почему яйца нельзя хранить на дверце холодильника: ответ вас ошарашит

5 апреля 2023 17:00
Почему яйца нельзя хранить на дверце холодильника: ответ вас ошарашит

Безобидная привычка может довести до больницы.

Холодильники большинства брендов устроены одинаково, и на их дверце можно встретить специальное отделение для хранения яиц. Из-за удобства во всем мире именно туда их и перекладывают. Однако, как оказалось, делать это категорически нельзя и даже опасно для здоровья.

Дело в том, что температура у дверцы слишком высокая для этих продуктов. Поэтому их нужно перекладывать на среднюю полку в самом холодильнике, чтобы сохранить их как можно дольше свежими. В противном же случае, они могут начать портиться и привести к серьезному отравлению.

На дверце, как уверена эксперт по пищевой безопасности Мишель Босевски, можно расположить молочные продукты. Это самая теплая часть холодильника, поэтому там можно положить сыр, йогурт, соусы и, например, соки, которым не нужны такие низкие температуры, поэтому они точно не испортятся.

Фото: Кадр из фильма «Покровские ворота», 1982
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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