Почему Яковлев ненавидел фильм «Ирония судьбы»: ответ вас поразит

Одной из главных в карьере Юрия Яковлева стала лирическая комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!». В фильме Эльдара Рязанова он исполнил роль Ипполита, что сделало его национальным героем. Однако сам артист, как оказалось, не был в восторге от этого фильма и от того, как он повлиял на его жизнь.

Дело в том, что Яковлев тяжело справлялся с популярностью, которую обрел после выхода картины. Поклонники постоянно узнавали его на улицах и не давали спокойно сходить в магазин или кафе. И из-за этого он считал, что «Ирония судьбы» забрала его свободу. Как рассказывал сам Яковлев, во время прогулок он постоянно слышал окрик «Ипполит!» от прохожих, мечтавших познакомиться с ним или взять автограф, из-за чего с годами относился к картине все хуже и хуже.