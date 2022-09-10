Почему ваш мужчина изменяет: влияет знак Зодиака

Ни одной женщине не хотелось бы узнать, что она - не единственная в жизни своего избранника. По мнению астрологов, предугадать, какой мужчина склонен к походам на сторону и что становится тому причиной, можно по дате его рождения. У каждого знака зодиака есть свой повод для измены, и если знать его заранее, возможно, этого удастся избежать. Рассказываем, что заставляет искать амурных похождений представителей огненных знаков - Овна, Льва и Стрельца.

Овен

Представители весеннего огненного знака не представляют своей жизни без флирта. Даже если у мужчины-Овна уже есть постоянная партнерша, он ни за что не откажет себе в удовольствии позаигрывать с симпатичной соседкой, кассиршей или случайной прохожей. Хорошая новость - вряд ли обмен комплиментами и игривыми фразочками зайдет куда-то дальше, как правило, Овну вполне хватает короткого общения для того, чтобы утолить свой голод в женском внимании.

Однако его спутнице все равно необходимо держать ухо востро и стараться поддерживать огонек новизны в отношениях - тогда Овен точно будет принадлежать только ей.

Лев

Мужчины, рожденные под знаком Льва, изменяют своей избраннице крайне редко. Но она сама может невольно подтолкнуть его к адюльтеру, если будет вести себя слишком холодно или капризничать. Львам необходимо чувствовать себя любимыми и желанными, знать, что партнерша уважает его и ценит. Как только он почувствует пренебрежение со стороны второй половинки, решит из мести пофлиртовать с кем-нибудь еще. А там неизвестно, как сложится - если Лев войдет во вкус, все может закончиться вполне реальной изменой.

Поэтому не стоит испытывать терпение этого знака, лучше обращаться с ним ласково и любовно.

Стрелец

Стрельцов можно по праву назвать одними из самых верных мужей в гороскопе. Они действительно любят, ценят и берегут свою вторую половинку и не станут поглядывать налево без весомой причины. Отправиться на поиски ласки на стороне Стрельцов может подтолкнуть измена со стороны партнерши. Если они поймают свою любимую женщину на флирте или чем-то более серьезной, стоит ждать ответного шага. В стремлении отомстить за причиненную боль Стрелец вполне способен на измену.