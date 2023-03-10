Почему в Турции требовали закрыть сериал «Великолепный век»: вы будете в шоке

Создатели сериала «Великолепный век» не старались превратить проект в документальное шоу об истории Османской империи. Сценаристы шли на многочисленные уловки, чтобы сделать рассказ о жизни Сулеймана Великолепного и Хюррем-султан еще интереснее, но далеко не все их идеи были высоко оценены публикой.

Как оказалось, зрители посчитали сериал чересчур откровенным. Наряды наложниц, танцы живота, показанные в шоу, и другие детали показались неприемлемыми для турецкой публики. Попытка заинтересовать зрителей чувственными кадрами была воспринята как оскорбление и встретилась волной критики.

Недовольных оказалось настолько много, что они практически завалили премьер-министра страны письмами с просьбами закрыть проект. В течение многих месяцев он сталкивался с недовольством публики, но не закрыл шоу. А спустя некоторое время даже поблагодарил создателей за увеличение туристического потенциала Стамбула, ведь шоу привлекло в город многих любителей сериала.