Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие

29 августа 2025 21:23
На самом деле этому странному решению есть простое объяснение. 

Если вы смотрели «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2», то наверняка обратили внимание на ребёнка-вампира Ренесми — дочь Беллы и Эдварда. Эта, мягко говоря, «кринжовая» компьютерная графика у многих вызвала вопросы — как минимум, из-за жутко неестественной мимики.

Спрашивается: почему создатели не взяли обычного младенца? Это же было бы проще и выглядело бы натурально.

Давайте разберёмся, почему маленькая Ренесми — результат работы графических художников и комбинации разных технологий, а не живой ребёнок на экране.

Дело в том, что съёмки с детьми, особенно младенцами, строго регламентированы по времени и условиям. Многие сцены с участием Ренесми требовали спецэффектов, длительного грима или неестественной обстановки, что недопустимо для реального ребёнка.

Таким образом, использование компьютерной графики и комбинированных технологий было не прихотью, а необходимостью, продиктованной как сюжетом, так и заботой о качестве и этике кинопроизводства.

Ранее мы писали: Прогулка по местам вампирской славы: где снимали первые «Сумерки» — лучшую часть франшизы

Фото: Кадр из фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» (2012)
Ольга Назарова
