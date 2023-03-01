Почему в СССР всем подряд удаляли гланды: ответ ужасает

Миндалины — так врачи называют то, что в простонародье именуют гландами — осложняют жизнь каждому, кто хоть раз испытывал симптомы простуды. Отеки мешают ослабленному человеку глотать, и даже простая задача по опустошению стакана с чаем становится неподъемной.

По этой причине в советские времена от миндалин попросту избавлялись, считая этот орган вредным. Тонзиллэктомия была малоприятной операцией, которая в числе прочих побочных эффектов влекла за собой изменение голоса (не более чем на полтона).

Между тем это мнение о миндалинах было заблуждением. Их лимфоидная ткань вырабатывает клетки, ответственные за иммунитет, выполняет кроветворную функцию. То есть они были не вредителями, а спасителями организма.

Около 20 лет назад эту практику признали ошибочной. Удаление гланд увеличивало риск развития заболеваний верхних дыхательных путей почти в три раза.