Почему в СССР все повально играли в домино: ответ очень прост

Домино является одним из главных символов СССР. Несколько поколений мужчин предпочитали эту игру, сражаясь во дворах советских домов. При этом далеко не все догадываются, почему незатейливый досуг оказался настолько популярным.

Дело в том, что советские граждане нередко искали повод собраться с приятелями после тяжелого рабочего дня. Но встречаться целыми компаниями просто для распития алкоголя было поведением, не соответствующим советскому человеку, поэтому они были вынуждены искать социально одобряемый повод.

И именно домино, благодаря своей легкости и доступности, стало причиной для таких встреч. Простая игра была своеобразным социальным клеем, объединяя целые компании и несколько поколений граждан СССР. За битвами в костяшки мужчины делились своими переживаниями, рассказывали новости и обсуждали мировую повестку.

Ситуация изменилась с появлением Интернета. Поводов для встреч становилось все меньше, из-за чего популярность игры сошла на нет.