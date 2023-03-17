Почему в СССР все носили косынки: причина вас ошарашит

Косынки долгие годы были одним из главных головных уборов в гардеробе советских женщин. Независимо от специальности и достатка, женщины носили их, а сами аксессуары не теряли актуальности вплоть до распада СССР. При этом их популярность была обусловлена не только модными тенденциями.

Дело в том, что во время войны платки помогали женщинам скрыть прическу. В тяжелые годы женщины не стремились ухаживать за собой и тщательно не следили за внешним видом, поэтому косынки помогали им поддерживать красоту. И они так прижились в обществе, что после окончания войны не исчезли из гардероба жительниц страны.

В то время косынки стали своеобразным символом женщины-коммунистки. Из простого и практичного аксессуара они за несколько лет стали одним из атрибутов нового времени и прочно ассоциировались со строительницами новой страны.

Таким образом, косынки для советских женщин были и модным аксессуаром, и политическим символом, поэтому и стали настолько популярными.