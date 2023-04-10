Почему в СССР телевизоры делали из ДСП, а не из пластика: в это сложно поверить

Несмотря на прогресс, советские инженеры использовали один и тот же материал.

Телевидение в СССР начало развиваться с конца 30-х, а уже после войны телевизор был практически в каждой семье. Производители предлагали множество вариантов различных размеров и качества, но у всех из них корпус был непременно из дерева.

Как оказалось, отказ от использования пластика был обусловлен сразу несколькими причинами. Ранние разработки телевизоров действительно были представлены в деревянном корпусе, поэтому советские конструкторы шли в ногу со временем. Но, когда иностранные компании решили перейти на пластик, на отечественных заводах поняли, что перестраивать производство слишком дорого и решили оставить все без изменений.

Также производители были уверены, что корпус из дерева значительно безопаснее. Считалось, что телевизор не должен стоять под прямыми солнечными лучами, так как это ему навредит. И тонкий пластик может нагреться, что испортит устройство. Поэтому и использовалось толстое ДСП.

На пластик компании перешли только ближе к 90-м, когда смогли опровергнуть опасность солнца и появилась возможность перестроить заводы.